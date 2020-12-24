Пожилой приморец выпал на ходу из машины скорой и погиб

https://static.news.ru/photo/92e46718-45bd-11eb-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. Об этом журналистам сообщили представители регионального Минздрава. В правоохранительных органах подтвердили данную версию смерти мужчины.

Отмечается, что 70-летнего приморца за некоторое время до гибели доставили в больницу с признаками инсульта. Его осмотрели врачи Дальнереченской ЦРБ. Диагноз не подтвердился. Пациент отказался говорить со специалистами. После этого для работы с ним вызвали психиатра. Тот отметил, что у мужчины наблюдаются отклонения, но не острые. Для госпитализации по указанной симптоматике требуется согласие родных пациента.

Пожилого приморца после осмотра до дома предложила подвезти бригада скорой помощи, которая ранее доставила его в ЦРБ.

По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать. Фельдшер установил смерть, вызвал правоохранительные органы, — приводит сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в столице на Профсоюзной улице возле дома 58/32 мужчина устроил стрельбу из пистолета. В результате 30-летняя девушка получила ранения, её госпитализировали. Позже в больнице она умерла.