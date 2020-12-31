Пожилая женщина погибла во время пожара в Мордовии

https://static.news.ru/photo/6a9008fe-4b6b-11eb-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РМ

В результате пожара в частном доме в мордовском селе Татарская Свербейка погибла 65-летняя пенсионерка.

Дым от горящего дома заметила соседка, которая вызвала пожарных. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Кроме дома сгорел сарай. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Погибшая женщина была сестрой хозяина дома. Она присматривала за жилищем, пока брат находился в командировке в другом городе, сообщает MordovMedia.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае в результате пожара погибли четыре человека. Возгорание произошло в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.

Жертвой пожара в подмосковных Люберцах стал один человек. Вечером 29 декабря там загорелся ресторан на улице Кирова. По предварительной информации, ЧП произошло во время празднования свадьбы.