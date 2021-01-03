Пожилая женщина погибла при пожаре в доме престарелых в Чехии

https://static.news.ru/photo/811a2214-4dda-11eb-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hasiči Praha/twitter.com

В доме престарелых в городе Крупка (северо-запад Чехии) в ночь на 3 января произошёл пожар.

Как сообщает радиостанция Český rozhlas, в момент возгорания в здании находились 11 постояльцев. Одного из них госпитализировали с отравлением угарным газом. Другой пожилой женщине помочь не смогли, она погибла при пожаре.

Экстренным службам удалось оперативно потушить огонь. Причины произошедшего устанавливает комиссия экспертов полиции. Материальный ущерб от пожара, по предварительной оценке, составил около €195 тысяч.

15 декабря 2020 года произошёл пожар в доме престарелых, расположенном в башкирской деревне Ишбулдино. В огне погибли четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Как передавал NEWS.ru, родственникам погибших и пострадавших выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей. По факту инцидента возбуждено три уголовных дела.