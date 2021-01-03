Пожилая женщина погибла при пожаре в доме престарелых в Чехии

В доме престарелых в городе Крупка (северо-запад Чехии) в ночь на 3 января произошёл пожар.
Как
Экстренным службам удалось оперативно потушить огонь. Причины произошедшего устанавливает комиссия экспертов полиции. Материальный ущерб от пожара, по предварительной оценке, составил около €195 тысяч.
15 декабря 2020 года произошёл пожар в доме престарелых, расположенном в башкирской деревне Ишбулдино. В огне погибли четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Как передавал NEWS.ru, родственникам погибших и пострадавших выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей. По факту инцидента возбуждено три уголовных дела.