Пожарным удалось потушить возгорание в колонии, где произошёл бунт

Пожар, устроенный заключёнными во время беспорядков в колонии в Ангарске Иркутской области, полностью потушен, сообщил мэр города Сергей Петров.
По его словам, в настоящее время ведётся проливка конструкций. Завершить работы планируется к 18:00 (13:00 мск),
Ранее NEWS.ru писал, что устроенный заключёнными поджог охватил три строения. Там располагались деревообрабатывающие цеха.
Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля в колонии № 15 в Ангарске. Согласно версии следствия, спровоцировал беспорядки один из заключённых, начав нецензурно выражаться в адрес сотрудников колонии. По факту бунта и поджога возбуждено уголовное дело.
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