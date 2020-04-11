Пожарным удалось потушить возгорание в колонии, где произошёл бунт

https://static.news.ru/photo/28e9dd28-7bc6-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правозащитная организация

Пожар, устроенный заключёнными во время беспорядков в колонии в Ангарске Иркутской области, полностью потушен, сообщил мэр города Сергей Петров.

По его словам, в настоящее время ведётся проливка конструкций. Завершить работы планируется к 18:00 (13:00 мск), передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что устроенный заключёнными поджог охватил три строения. Там располагались деревообрабатывающие цеха.

Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля в колонии № 15 в Ангарске. Согласно версии следствия, спровоцировал беспорядки один из заключённых, начав нецензурно выражаться в адрес сотрудников колонии. По факту бунта и поджога возбуждено уголовное дело.