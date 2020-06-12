Пожарный поезд прибыл на тушение газохранилища в Казани

https://static.news.ru/photo/0d33221c-acfc-11ea-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пожарный поезд МЧС прибыл в Казань на место пожара на газораспределительной станции.

Ведомство в несколько раз расширило группировку, привлечённую к ликвидации ЧП. Около полуночи по московскому времени на объекте работали 138 человек и 48 единиц техники, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Взрыв произошёл вечером 12 июня в наземном газохранилище ёмкостью 100 кубометров, принадлежащем ООО «Газпром сжиженный газ», на данный момент на месте происшествия происходит факельное горение, но пожарные контролируют ситуацию, сообщает РИА Новости.

Происходит факельное горение, пожарные охлаждают место пожара, не позволяя огню распространиться на соседние ёмкости. Все под контролем, — сообщил источник в экстренных службах.

Как писал NEWS.ru ранее, один человек погиб и не менее трёх получили ранения из-за взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище на Северо-Западной улице в Казани.