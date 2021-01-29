Пожарные вертолёты вылетели на тушение крупного пожара в Москве

https://static.news.ru/photo/41c68f52-62e9-11eb-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/gazetautushino/vk.com

Три пожарных вертолёта вылетели на тушение крупного пожара на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

К месту пожара следуют три пожарных вертолёта, — рассказали ТАСС в ведомстве.

В Москве 30 января начался пожар на промышленном объекте. Возгорание произошло после взрывов газовых баллонов. Инцидент случился в Походном проезде в Тушино. Пожару присвоен третий ранг сложности. Высокая температура и взрывы мешают сотрудникам пожарной службы пробраться к очагу возгорания.

Кроме того, существует вероятность распространения огня. Сообщается об угрозе взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС. Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.