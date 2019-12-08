https://static.news.ru/photo/d29d58a4-1997-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в гостиничном комплексе «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным пресс-службы МЧС, справиться с огнём получилось в 11:14, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно деревянное и разноуровневое — в два и три этажа. Произошло частичное обрушение кровли мансарды. По уточнённой информации, источником возгорания стал магазин при гостинице.

На момент начала пожара в гостинице находились 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Судьба одного человека пока неизвестна. Предполагается, что он мог выселиться из гостиницы раньше.