https://static.news.ru/photo/02f180da-c84d-11e9-8995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

Грузовой состав, вагоны которого загорелись в ЕАО (Еврейская автономная область), перевозил шпалы, а не уголь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что горели именно опоры для рельсов, которые перевозились со станции Урал на станцию Хабаровск, передаёт ИА EAOMedia .

Ранее News.ru писал, что спасатели ликвидировали открытое горение вагонов грузового состава в ЕАО. В настоящее время проводится проливка.

Возгорание произошло в грузовых вагонах движущегося поезда. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населёнными пунктами Тёплое озеро и Биракан. Горящие вагоны отцепили и отбуксировали в тупик.