Пожарные потушили огонь в трёх резервуарах нефтебазы в Белгороде

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Пожарным удалось ликвидировать горение в трёх из шести резервуаров с бензином и дизтопливом на нефтебазе в Белгороде. Борьба с огнём продолжается. Сохраняется риск распространения пожара на ещё одну ёмкость, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар в трёх резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трёх резервуаров, — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в тушении пожара задействован вертолёт Ми-8 с водосливным устройством ёмкостью в пять тонн.

В экстренных службах также рассказали, что аэропорт Белгорода не пострадал в результате авиаудара по нефтебазе, его структура не повреждена.

Пожар на нефтебзе вспыхнул утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что его причиной стал удар с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Первоначально сообщалось, что огнём охвачены восемь резервуаров с топливом и существует угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей.

Погибших в результате происшествия нет. По имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что вертолёты смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде из-за отсутствия «на данном направлении систем ПВО как таковых».

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что системы ПВО могли не заметить вертолёта, поскольку они летели на предельно малой высоте. Он выразил мнение, что российские войска должны нанести ответный удар по аэродрому, с которого вертолёты вылетели в сторону Белгорода.