Пожарные локализовали возгорание в томском гипермаркете

Пожар в гипермаркете «Лента» удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС. Ранее стало известно, что огонь охватил всё здание, произошло обрушение крыши. Сотрудников и посетителей магазина успели вывести. Тушение осложняли задымлённость и погодные условия.

В 14:49 мск объявлена локализация на площади 3500 квадратных метров, — сказали в МЧС РФ.

Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизарова в Томске начался днём 21 декабря. Возгорание возникло в отделе ёлочных игрушек, позже огонь охватил всё здание. У магазина обрушилась крыша. На месте работают спасатели, полиция и бригады скорой помощи. К тушению привлечён пожарный поезд. В районе зафиксирован резкий запах дыма и пластика.

Ранее выдвигались две версии возникновения пожара: аварийная работа электросетей и поджог. По данным источника, близкого к ретейлеру, предполагаемый виновный в возгорании установлен, его ищут правоохранители. Пострадавших в результате возгорания нет.