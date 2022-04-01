Пожарные локализовали несколько очагов возгорания на нефтебазе в Белгороде

Пожарным удалось сократить площадь возгорания на нефтебазе в Белгороде, сообщила в Telegram-канале мэрия города. Там отметили, что пожарные смогли локализовать отдельные очаги возгорания. Всего в тушении пожара участвуют более 300 пожарных и около 100 единиц техники, включая поезд и вертолёт.

По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения, — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что 43 жителя домов, которые расположены рядом с нефтебазой, сейчас находятся в безопасности. Их разместили на Белгород Арене. В пункте размещения есть горячее питание, чай, кофе, печенье.

Всего, по данным местных властей, в домах около нефтебазы зарегистрировано 892 человека. Большинство из них предпочли покинуть зону происшествия самостоятельно.

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 1 апреля. Огнём оказались охвачены несколько резервуаров с бензином и дизтопливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что причиной возгорания стал удар с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не может подтвердить или опровергнуть предполагаемую причастность украинских войск к удару по складу горючего в Белгороде, поскольку он не владеет всей военной информацией.

В Кремле комментировать ситуацию отказались, тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главе государства Владимиру Путину о произошедшем доложили.

В воздухе жилого сектора, расположенного рядом с горящей нефтебазой в пригороде Белгорода, специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.