Пожарные ликвидировали все лесные пожары в районе Сочи

https://static.news.ru/photo/37b8d800-5013-11eb-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Все природные пожары в районе Сочи успешно удалось потушить, сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

По состоянию на 13:15 возгорание лесной подстилки в Лыготскхом участковом лесничестве ликвидировано. В 12:55 возгорание лесной подстилки в поселке Дагомыс ликвидировано, — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

В тушении пожаров в регионе принимали участие более 100 сотрудников МЧС и 24 единицы техники. В том числе планировалось подключить к тушению очагов возгорания специальный вертолёт МЧС, однако это не потребовалось.

В последние недели в разных районах близ Сочи образовывались очаги лесных пожаров. Причиной пожаров специалисты считают засушливые лето и зиму, а также допускают случаи преднамеренных поджогов. В отношении пяти человек уже ведётся расследование по подозрению в причастности к возгораниям.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казани на ходу под мостом на Cибирском тракте загорелся трамвай. В кабине вагоновожатого вспыхнула приборная панель. Во время инцидента пассажиров в транспортном средстве не было.