Пожарные ликвидировали открытое горение в колонии под Иркутском

https://static.news.ru/photo/28dcc380-7ba9-11ea-be3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в колонии в Ангарске Иркутской области, где произошли бунт и поджог. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Устроенный заключёнными поджог охватил три строения. Там располагались деревообрабатывающие цеха, пишет ТАСС. Ситуация в колонии на данный момент находится под контролем. На месте работают сотрудники ФСИН, прокуратуры, Следственного комитета.

ИК-15 — колония строгого режима. Она была основана в 1952 году. Заключённые там занимаются производством зданий модульного типа, мебели, хозяйственного инвентаря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бунта и поджога в колонии в Иркутской области. Дело заведено по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.