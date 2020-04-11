Пожарные ликвидировали открытое горение в колонии под Иркутском

Пожарные ликвидировали открытое горение в колонии в Ангарске Иркутской области, где произошли бунт и поджог. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Устроенный заключёнными поджог охватил три строения. Там располагались деревообрабатывающие цеха,
ИК-15 — колония строгого режима. Она была основана в 1952 году. Заключённые там занимаются производством зданий модульного типа, мебели, хозяйственного инвентаря.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бунта и поджога в колонии в Иркутской области. Дело заведено по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.
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