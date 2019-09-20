https://static.news.ru/photo/43824c62-d804-11e9-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В одном из цехов завода по производству товаров для животных в посёлке Бобровский под Екатеринбургом произошло возгорание. На данный момент сотрудники экстренных служб ликвидировали возникший пожар.

Он был устранён в 08:35 по московскому времени.

В настоящее время проводится поливка и разбор обгоревших конструкций предприятия. Причины пожара устанавливают специалисты, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Кровля цеха загорелась на площади в 500 кв. м. Затем огонь достиг двух тысяч «квадратов». Тушение осложнялось отсутствием источников воды в районе пожара. В ликвидации возгорания были задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Как писал News.ru, возгорание в одном из крупнейших ТЦ Владивостока началось в субботу, 21 сентября, в 06:00 (23:00 пятницы мск). Пожару был присвоен второй ранг сложности. В свою очередь, ранее представитель администрации региона заявил, что ЧП, предположительно, случилось из-за взрыва баллона.