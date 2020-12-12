Пожар вспыхнул в элитном ресторане в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/4f1bd526-3d7e-11eb-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы загорелся ресторан Butler, расположенный на ТрёхпрудноМ бульваре недалеко от станции метро «Маяковская».

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пожар начался прямо в зале ресторана, люди спешат покинуть заведение. По всей видимости, причиной возгорания стали фейерверки. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о пожаре на Цветном бульваре, в результате которого погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 12:20.

Как писал NEWS.ru, в России посетителей торговых центров привлекут к тренировкам по эвакуации. Они будут проводиться со следующего года. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступят в силу 1 января 2021 года.