Пожар вспыхнул в элитном ресторане в центре Москвы

В центре Москвы загорелся ресторан Butler, расположенный на ТрёхпрудноМ бульваре недалеко от станции метро «Маяковская».
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что пожар начался прямо в зале ресторана, люди спешат покинуть заведение. По всей видимости, причиной возгорания стали фейерверки. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно о пожаре на Цветном бульваре, в результате которого погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 12:20.
Как писал NEWS.ru, в России посетителей торговых центров привлекут к тренировкам по эвакуации. Они будут проводиться со следующего года. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступят в силу 1 января 2021 года.