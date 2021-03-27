Пожар вспыхнул на складе с бумагой в Подмосковье

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Брат и сестра, которые ехали на мопеде под Псковом, погибли, столкнувшись с микроавтобусом, рассказали журналистам в региональном УМВД. ДТП произошло 28 марта в посёлке Крюки. По предварительным данным, дети 2007 и 2013 годов рождения двигались по обочине шоссе.

При совершении съезда на дорогу произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen. Он двигался в попутном направлении. В результате столкновения двое детей, брат и сестра, погибли на месте, — передаёт РИА Новости....