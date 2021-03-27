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Пожар вспыхнул на складе с бумагой в Подмосковье

15:49, 28 марта 2021 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Склад с бумагой загорелся в Раменском районе Московской области, сообщил источник в экстренных службах. По его словам, инцидент произошёл в селе Константиново.

Внутри здания находится бумажная упаковка, — сказал собеседник ТАСС.

В настоящее время уточняется площадь пожара. Площадь самого здания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

Как писал NEWS.ru, минимум 11 человек погибли и ещё 70 получили травмы при пожаре в госпитале для больных новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь находится на третьем этаже торгового центра в индийском мегаполисе Мумбай. О трагедии рассказали представители властей города. Главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей уточнил, что по предварительной информации, пламя вспыхнуло не в больнице, а в ТЦ. Власти добавили, что в ноябре 2020-го ТЦ направили уведомление из-за нарушений норм пожарной безопасности.

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