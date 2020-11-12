Пожар в торговом центре Рязани потушен

https://static.news.ru/photo/965abd44-2505-11eb-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани потушен. Огнём была охвачена площадь в 500 кв. метров.

В 19:00 пожар ликвидирован, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«М5 Молл» был открыт в 2011 году, он расположен на въезде в Рязань и является одним из самых популярных торговых центров города. Арендная площадь ТРЦ составляет 66,5 тыс. кв. метров, общая — 83,2 тыс. кв. метров.

Как писал NEWS.ru, сообщение о возгорании поступило в 17:11. Тушение пожара происходило по повышенному номеру сложности. На месте работало 14 единиц техники. Из торгового центра эвакуировали всех людей, по предварительным данным, пострадавших нет. По предварительным данным, пожар начался в батутном центре ТЦ.