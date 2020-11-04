Пожар в Санкт-Петербурге унёс жизни трёх пенсионеров

https://static.news.ru/photo/739f77fe-1ec0-11eb-aa98-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb.sledcom.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара в частном доме в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Экстренные службы города получили сообщение о пожаре в двухэтажном доме на проспекте Красных Командиров утром 4 ноября. Горела кровля и второй этаж. После ликвидации пожара в доме обнаружили тела трёх человек — двух женщин 84 и 92 лет и мужчины 89 лет.

Один из соседей заявил, что в доме мог располагаться пансионат для престарелых. При этом арендатор помещения этот факт отрицает. По его словам, в доме жил он сам с семьёй, а погибшие — его престарелые дядя и тёти.

Ранее NEWS.ru сообщал о пожаре на нефтяном месторождении в Коми. В результате происшествия погибли двое рабочих.