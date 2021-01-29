Пожар в промзоне на северо-западе Москвы локализован

Пожар в промзоне в московском районе Южное Тушино локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В 13.46 пожар локализован на площади 500 квадратных метров, — сказано в сообщении.
Инцидент произошёл в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.
Сотрудники пожарной службы в течение некоторого времени не могли пробраться к очагу возгорания из-за высокой температуры, взрывов баллонов с топливом, а также из-за угрозы взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра. К тушению были привлечены три пожарных вертолёта.
Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.
Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.