Пожар в промзоне на северо-западе Москвы локализован

https://static.news.ru/photo/c6053368-62ee-11eb-be87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожар в промзоне в московском районе Южное Тушино локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В 13.46 пожар локализован на площади 500 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл в Походном проезде. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На территории промышленного предприятия загорелся топливозаправщик.

Сотрудники пожарной службы в течение некоторого времени не могли пробраться к очагу возгорания из-за высокой температуры, взрывов баллонов с топливом, а также из-за угрозы взрыва ёмкости с газом объёмом 24 кубометра. К тушению были привлечены три пожарных вертолёта.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.