Пожар в Научно-исследовательском кинофотоинституте Москвы локализован

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Пожарные локализовали возгорание в Научно-исследовательском кинофотоинституте на севере Москвы, которое произошло в среду, 3 февраля. Об этом журналистам сообщили представители столичного ГУ МЧС.

Пожар произошёл в здании, находящемся по следующему адресу: Ленинградский проспект, дом 47, строение 4 . Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 12:38 мск.

Пожар, по имеющимся сведениям, начался в одном из кабинетов на третьем этаже пятого административного здания. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки и тушения огня они спасли пять человек.

Ранее в экстренных службах говорили, что пожар раскинулся на площади в 20 квадратных метров.

В 13:01 мск пожар локализован, — цитирует ТАСС сообщение от московского ГУ МЧС.

Как передавал NEWS.ru, в Красноярске на улице Калинина горит склад автозапчастей. Сначала говорилось, что пожар раскинулся на площадь в 800 квадратных метров. Позднее огонь охватил 3,5 тысячи «квадратов». При тушении возгорания на складе пропали трое пожарных.