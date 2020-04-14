Пожар в московском хостеле потушен

https://static.news.ru/photo/8f89c446-60f8-11ea-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пожарным удалось потушить возгорание кровли одного из хостелов на юге города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По её данным, пожар на площади 250 квадратных метров был ликвидирован в 16:15 мск, передаёт ТАСС.

Пожар полностью потушен в 16:15 мск, — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации хостела, в здании находились 20 человек. Все они смогли самостоятельно выйти.

Как писал NEWS.ru, врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован.