Пожар в московском хостеле потушен

В Москве пожарным удалось потушить возгорание кровли одного из хостелов на юге города.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По её данным, пожар на площади 250 квадратных метров был ликвидирован в 16:15 мск,
Пожар полностью потушен в 16:15 мск, — говорится в сообщении.
Как отметили в администрации хостела, в здании находились 20 человек. Все они смогли самостоятельно выйти.
Как писал NEWS.ru, врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован.
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