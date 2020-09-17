Пожар в красноярской наркологической клинике намеренно устроил её пациент

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Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог, устроенный пациентом. Это выяснилось благодаря записям с камер наблюдения.

Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате, — говорится в сообщении в ГСУСК РФ по региону.

Среди погибших его нет. Сыщики в настоящее время устанавливают личность виновника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Пожар в здании клиники произошёл в ночь на 17 сентября. В результате погибли четверо человек и пострадали двое.

Как писал NEWS.ru ранее, директор частной наркологической клиники «Чистый город» задержана оперативниками. Следователи опрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей, изучают документацию медицинского учреждения.