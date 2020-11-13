Пожар в Калужской области унёс жизни двух человек

https://static.news.ru/photo/1ba00850-2778-11eb-9d18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Катилово Калужской области загорелся частный дом. В результате инцидента погибли два человека.

Калужская область, Юхновский район, деревня Катилово, дом 15. Происходило загорание частного дома на площади шесть квадратных метров, — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Собеседник добавил, что пожар в доме был ликвидирован. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, почему произошёл пожар.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе. Ещё 200 были эвакуированы. Первоначально сообщалось об эвакуации 40 человек, но позже эта цифра выросла до 200. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью.

В воскресенье в Саратове ребёнок случайно устроил пожар в многоквартирном доме. Отмечается, что трёхлетний мальчик, который остался дома с незрячей бабушкой, пока его мать ходила в магазин, играл с зажигалкой, что привело к возгоранию. В результате пожара никто не пострадал,