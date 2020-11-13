Пожар в Гонконге унёс жизни семи человек

В Гонконге в жилом доме произошёл пожар. При этом минимум семь человек погибли, ещё 17 пострадали.
Возгорание началось 15 ноября поздно вечером. Огонь быстро распространился на нижнем этаже здания. В результате инцидента четверо мужчин и три женщины погибли,
По данным издания, минимум 17 человек были госпитализированы. Пожарным удалось взять пламя под контроль в течение полутора часов.
Как писал NEWS.ru, участники марша националистов, прошедшего в Варшаве, подожгли квартиру в доме, рядом с которым проходила колонна, из-за развевающегося из окна флага ЛГБТ.