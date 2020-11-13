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Происшествия

Пожар в Гонконге унёс жизни семи человек

20:21, 15 ноября 2020
Фото: Lui Siu Wai/XinHua/Global Look Press

В Гонконге в жилом доме произошёл пожар. При этом минимум семь человек погибли, ещё 17 пострадали.

Возгорание началось 15 ноября поздно вечером. Огонь быстро распространился на нижнем этаже здания. В результате инцидента четверо мужчин и три женщины погибли, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, минимум 17 человек были госпитализированы. Пожарным удалось взять пламя под контроль в течение полутора часов.

Как писал NEWS.ru, участники марша националистов, прошедшего в Варшаве, подожгли квартиру в доме, рядом с которым проходила колонна, из-за развевающегося из окна флага ЛГБТ.

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