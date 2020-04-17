Пожар в доме с мансардами в центре Москвы ликвидирован

https://static.news.ru/photo/db105792-72ee-11ea-855e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание в жилом доме с двумя мансардными этажами в Центральном округе столицы удалось потушить полностью.

Площадь пожара в пятиэтажном здании по улице Большая Молчановка составила 100 квадратных метров. Горели перекрытия и перегородки между первыми четырьмя этажами дома. Работы по тушению завершились в 08:33 мск, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Как писал NEWS.ru ранее, горевший жилой дом был построен в 1910 году архитектором Л.А. Херсонским. Часть его жильцов эвакуировалась самостоятельно.