В частном доме престарелых на Мякининской улице в Москве 8 апреля произошёл пожар. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. Все они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара. Следствие предполагает, что причиной возгорания могла быть неисправность электропроводки или котла отопления. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и иные судебные экспертизы.
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
Пресс-центр ГУ МЧС РФ по г. Москве
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