12 марта региональное управление МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о том, что в городе ожидается ветер порывами до 18–24 метров в секунду, который сохранится до вечера пятницы, 13 числа. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции, а водителям посоветовали не парковать машины под деревьями. Однако ураганный ветер не обошёлся без трагических последствий. Мужчина погиб на 1-й Мясниковской улице в салоне своего автомобиля, на который упало дерево. Девушка в Новогиреево пострадала, попав под сорванную ветром рекламную конструкцию. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семье погибшего москвича и призвал горожан не выходить на улицу без веской необходимости. Последствия урагана — в галерее NEWS.ru.