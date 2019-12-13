На месте пожара на складе в столичном районе Чертаново Центральное работают два вертолёта. Огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров.
Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Из-за взрыва газового баллона и обрушения пострадал сотрудник МЧС.
Уточняется, что огонь распространяется очень быстро, периодически происходят взрывы. Со слов очевидцев, внутри здания проходят газовые трубы и находится трансформаторная подстанция, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен