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Россиянин Владислав Воробьёв подвергся избиениям и пыткам в отделении полиции на территории Стерлитамака. Подробности произошедшего раскрыл сам потерпевший.

По словам мужчины, его привели в отделение 25 ноября. Сотрудники полиции заставляли Воробьёва сознаться в преступлениях, к которым он, по его собственному признанию, не имел отношения. Правонарушения связаны с поджогом....