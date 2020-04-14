Пожар в Чернобыле ликвидирован

https://static.news.ru/photo/408dd0e0-7e43-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Чернобыль Фото: MNSKOB/facebook.com

Врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован.

Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь, — подчеркнул Фирсов.

По его словам, уровень радиационного фона соответствует норме, сообщает RT.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для обработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.

Украинские власти считают, что поджог в зоне отчуждения могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор на территории чернобыльской зоны отчуждения ради забавы.

NEWS.ru писал, что позже стражи порядка нашли предполагаемого виновника лесных пожаров. 37-летний местный житель сжигал мусор рядом со своим домом. Тлеющие остатки костра были выкинуты им на сухую траву, после чего произошёл пожар. Мужчина не смог его потушить, а ветер помог огню перекинутся на лес.