Двое детей погибли во время пожара в Рыбинском районе Красноярского края. Трагедия произошла в населённом пункте Новокамала на улице Вокзальная. Там загорелся двухквартирный частный жилой дом.
Находившиеся в помещении дети отравились угарным газом, их доставили в больницу, но спасти несовершеннолетних не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Возраст погибших не уточняется.
Обстоятельства пожара и гибели детей выясняются.
Ранее News.ru писал о ещё одном смертельном пожаре в Красноярском крае. В частном доме в посёлке Говорково загорелись кухня и баня. В результате погиб ребёнок, ещё один — пострадал.