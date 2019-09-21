https://static.news.ru/photo/d7317ff0-dc73-11e9-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchskrsk/instagram.com

Двое детей погибли во время пожара в Рыбинском районе Красноярского края. Трагедия произошла в населённом пункте Новокамала на улице Вокзальная. Там загорелся двухквартирный частный жилой дом.

Находившиеся в помещении дети отравились угарным газом, их доставили в больницу, но спасти несовершеннолетних не удалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Возраст погибших не уточняется.

Обстоятельства пожара и гибели детей выясняются.

Ранее News.ru писал о ещё одном смертельном пожаре в Красноярском крае. В частном доме в посёлке Говорково загорелись кухня и баня. В результате погиб ребёнок, ещё один — пострадал.