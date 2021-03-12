Пожар произошёл в торговом центре в Сыктывкаре

Павильон загорелся в торговом центре «Народный» в Сыктывкаре. Инцидент произошёл на втором этаже здания.
Согласно данным экстренных служб региона, пожар на улице Малышева, дом 1 начался в 10:20.
Пожар локализован на площади 80 квадратных метров, — рассказал источник.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, из торгового центра были эвакуированы 40 человек,
Как писал NEWS.ru, 13 марта на северо-западе Москвы произошёл пожар в 16-этажном жилом доме. В результате один человек погиб. Сообщение о возгорании в доме по набережной Новикова-Прибоя поступило в МЧС утром. Горела квартира на шестом этаже, а также балконы на седьмом и восьмом этажах.
Ранее в Анапе произошёл крупный пожар в жилом восьмиэтажном доме. Причиной возгорания стала нелегальная сауна, обустроенная одним из жильцов. В результате пожара выгорел весь мансардный этаж, пострадали более двух десятков квартир. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.