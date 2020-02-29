https://static.news.ru/photo/bf364176-5ade-11ea-9804-fa163e074e61_660.jpg Фото: cian.ru

Пожарные ликвидировали возгорание в одном из старейших банных комплексов Москвы, расположенном на Варшавском шоссе.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по столице, речь идёт о «Варшавских банях», построенных в 1938 году. Пожар начался утром 29 февраля и успел распространиться по площади около 50 кв. м. Прибывшим по вызову пожарным удалось оперативно потушить огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне, 28 февраля, несчастный случай произошёл в другой столичной бане, где отмечала свой 29-й день рождения Instagram-блогер Екатерина Диденко. Как сообщал NEWS.ru, её супруг бросил в бассейн около 25 кг сухого льда, в результате чего несколько человек пострадали от отравления углекислым газом, а трое погибли, включая самого Валентина Диденко.