Пожарные ликвидировали возгорание в одном из старейших банных комплексов Москвы, расположенном на Варшавском шоссе.
Как
Накануне, 28 февраля, несчастный случай произошёл в другой столичной бане, где отмечала свой 29-й день рождения Instagram-блогер Екатерина Диденко. Как сообщал NEWS.ru, её супруг бросил в бассейн около 25 кг сухого льда, в результате чего несколько человек пострадали от отравления углекислым газом, а трое погибли, включая самого Валентина Диденко.
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