Пожар произошёл в рентгенкабинете орловской больницы

https://static.news.ru/photo/e9d07e18-ad56-11ea-af98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В рентгенкабинете больницы имени Семашко в Орле произошло возгорание на площади пять квадратных метров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. По его словам, около 40 человек были эвакуированы из медучреждения.

Происходило возгорание в рентгенкабинете на втором этаже 3-этажного корпуса на площади пять квадратных метров, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

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