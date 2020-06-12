Пожар произошёл в рентгенкабинете орловской больницы

В рентгенкабинете больницы имени Семашко в Орле произошло возгорание на площади пять квадратных метров.
Об этом
Происходило возгорание в рентгенкабинете на втором этаже 3-этажного корпуса на площади пять квадратных метров, — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал о том, что страдающий психическим расстройством пациент устроил пожар в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городская прокуратура.
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