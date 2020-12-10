Пожар произошёл в лаборатории ФМБА в Подмосковье

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В подмосковном Красногорске произошёл пожар в «Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» (ФМБА). Угрозы распространения огня нет.

Возгорание произошло по адресу городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, дом 1. Когда первое подразделение пожарных прибыло на место инцидента наблюдалось загорание на первом этаже. В настоящее время уточняется площадь пожара.

Нет никакой угрозы распространения огня, также не поступала информация о пострадавших. В момент возгорания лаборатория не работала, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Как писал NEWS.ru, в Москве из детского сада № 904 на улице Бехтерева эвакуировали 100 человек из-за возгорания на втором этаже. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в столичной высотке на Котельнической набережной. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Данных о пострадавших не поступало.