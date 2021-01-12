Пожар произошёл в детской больнице в Подольске

https://static.news.ru/photo/329153a0-5551-11eb-a454-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар случился в городской детской больнице в Подольске Московской области. Возгорание произошло в соматическом корпусе учреждения.

Из здания были спешно эвакуированы порядка 60 человек, большинство из которых — маленькие пациенты. В момент, когда загорелся огонь, сработала сигнализация, сообщает ТАСС. Пострадавших нет.

В числе эвакуированных оказались 37 детей, семь матерей и 11 человек персонала. Площадь пожара составила один квадратный метр. Небольшое возгорание удалось быстро ликвидировать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось по адресу улица Рассветная, 7.