Пожар произошёл в детской больнице в Подольске

Пожар случился в городской детской больнице в Подольске Московской области. Возгорание произошло в соматическом корпусе учреждения.
Из здания были спешно эвакуированы порядка 60 человек, большинство из которых — маленькие пациенты. В момент, когда загорелся огонь, сработала сигнализация,
В числе эвакуированных оказались 37 детей, семь матерей и 11 человек персонала. Площадь пожара составила один квадратный метр. Небольшое возгорание удалось быстро ликвидировать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось по адресу улица Рассветная, 7.