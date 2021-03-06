Пожар произошёл в частном хостеле Новосибирска

В результате пожара в частном хостеле Новосибирска пострадали три человека. Об этом сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Инцидент
Открытое горение было ликвидировано в течение часа. В результате огнём повреждены второй этаж и мансарда, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также произошло частичное обрушение мансардного этажа.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек. Они размещены у родственников. Как сообщил хозяин здания, там располагался хостел с 14 жилыми помещениями.
Пострадали две женщины и мужчина. С ожогами различной степени тяжести они госпитализированы.
В тушении пожара участвовали 32 человека и 10 единиц техники.
Ранее NEWS.ru сообщил, что три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе.