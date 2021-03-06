Пожар произошёл в частном хостеле Новосибирска

https://static.news.ru/photo/b67c0332-7f08-11eb-b687-96000091f725_660.jpg Фото: 42.mchs.gov.ru

В результате пожара в частном хостеле Новосибирска пострадали три человека. Об этом сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в 04:22 по местному времени (00:22 по Москве). Загорелся двухэтажный частный жилой дом на улице Волочаевской. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения зафиксировали распространение огня на втором этаже жилого дома.

Открытое горение было ликвидировано в течение часа. В результате огнём повреждены второй этаж и мансарда, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также произошло частичное обрушение мансардного этажа.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек. Они размещены у родственников. Как сообщил хозяин здания, там располагался хостел с 14 жилыми помещениями.

Пострадали две женщины и мужчина. С ожогами различной степени тяжести они госпитализированы.

В тушении пожара участвовали 32 человека и 10 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщил, что три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе.