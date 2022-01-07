Пожар произошёл в частном доме под Костромой, есть жертвы

Пожар произошёл в частном доме под Костромой, есть жертвыПо меньшей мере одна женщина погибла при пожаре в частном доме в Костромской области
По меньшей мере один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме в Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.
Инцидент произошёл в города Шарья. Горел деревянный дом на улице Белозёрская.
На момент пожара, по предварительным данным, в доме находились шесть человек: четверо взрослых и двое детей, —
рассказалсобеседник агентства.
Площадь распространения огня составила 96 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.
По имеющимся данным, в настоящее время найдено тело одной погибшей женщины.
В тушении пожара участвовали 29 человек и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что несколько человек погибли при пожаре, который произошёл в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области.