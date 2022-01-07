Пожар произошёл в частном доме под Костромой, есть жертвы

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Очевидцы сообщили, что на трассе Балашиха — Москва у обочины стоят десятки машин с проколотыми шинами. Более 50 автомобилей растянулись на несколько километров. Причина произошедшего неизвестна. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди меняют колёса своих автомобилей у обочины. Некоторые пользователи Сети предположили, что на одном из объездов кто-то рассыпать гвозди. Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Uzbekistan Airways...