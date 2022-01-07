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Пожар произошёл в частном доме под Костромой, есть жертвы

По меньшей мере одна женщина погибла при пожаре в частном доме в Костромской области
04:12, 09 января 2022
Пожар произошёл в частном доме под Костромой, есть жертвы Фото: 54.mchs.gov.ru
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По меньшей мере один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме в Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

Инцидент произошёл в города Шарья. Горел деревянный дом на улице Белозёрская.

На момент пожара, по предварительным данным, в доме находились шесть человек: четверо взрослых и двое детей, — рассказал собеседник агентства.

Площадь распространения огня составила 96 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

По имеющимся данным, в настоящее время найдено тело одной погибшей женщины.

В тушении пожара участвовали 29 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что несколько человек погибли при пожаре, который произошёл в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области.

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