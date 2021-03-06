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Пожар произошёл на НПЗ в Ярославской области

21:42, 06 марта 2021 29
Фото: ТУТАЕВ СЕГОДНЯ/vk.com

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева, расположенном в Тутаевском районе Ярославской области. На месте происшествия работают пожарные, рассказал журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

Сообщение поступило в 20:00. По предварительным данным, на территории НПЗ имени Менделеева загорелись две ёмкости с горючим, — цитирует РИА Новости собеседника.

При этом он отметил, что пока не может уточнить масштабы пожара.

Ранее стало известно о разливе и возгорании углеводородов на реке Обь в районе Нижневартовска в ХМАО — Югре. В настоящее время участок возгорания локализован. Ведётся мониторинг ситуации совместно с представителями регионального управления Росприроднадзора.

Как сообщал NEWS.ru, пожар произошёл в здании мясокомбината в городе Новотроицке Оренбургской области. Площадь возгорания составила порядка трёх тысяч квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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