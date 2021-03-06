Пожар произошёл на НПЗ в Ярославской области

https://static.news.ru/photo/4e8d731a-7ead-11eb-9f46-96000091f725_660.jpg Фото: ТУТАЕВ СЕГОДНЯ/vk.com

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева, расположенном в Тутаевском районе Ярославской области. На месте происшествия работают пожарные, рассказал журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

Сообщение поступило в 20:00. По предварительным данным, на территории НПЗ имени Менделеева загорелись две ёмкости с горючим, — цитирует РИА Новости собеседника.

При этом он отметил, что пока не может уточнить масштабы пожара.

Ранее стало известно о разливе и возгорании углеводородов на реке Обь в районе Нижневартовска в ХМАО — Югре. В настоящее время участок возгорания локализован. Ведётся мониторинг ситуации совместно с представителями регионального управления Росприроднадзора.

Как сообщал NEWS.ru, пожар произошёл в здании мясокомбината в городе Новотроицке Оренбургской области. Площадь возгорания составила порядка трёх тысяч квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.