Пожар произошёл на Музейном острове в Берлине

https://static.news.ru/photo/c1047368-7976-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reiner Zensen/www.imago-images.de/Globl Look Press

Возгорание произошло утром 8 апреля на строительной площадке Берлинского городского дворца. Огонь вспыхнул во время проведения работ на крыше здания.

На месте пожара работают сотрудники экстренных служб. Как отмечает Bild, в самом сердце немецкой столицы повисло огромное дымовое облако.

На Музейном острове в Берлине строители создают форум Гумбольдта. Это крупномасштабный проект, который будет располагаться в реконструированном Берлинском дворце.

Расположенный в Рио-де-Жанейро Национальный музей Бразилии сгорел в пожаре, писал NEWS.ru. В огне уцелела десятая часть экспонатов.