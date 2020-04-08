Пожар произошёл на Музейном острове в Берлине

Возгорание произошло утром 8 апреля на строительной площадке Берлинского городского дворца. Огонь вспыхнул во время проведения работ на крыше здания.
На месте пожара работают сотрудники экстренных служб. Как
Berlinâs castle burning - we heard an explosion.— Judith Dada (@DadaJudith)
#Berlin #explosion pic.twitter.com/DDbwwuWwTh April 8, 2020
На Музейном острове в Берлине строители создают форум Гумбольдта. Это крупномасштабный проект, который будет располагаться в реконструированном Берлинском дворце.
Расположенный в Рио-де-Жанейро Национальный музей Бразилии сгорел в пожаре, писал NEWS.ru. В огне уцелела десятая часть экспонатов.
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