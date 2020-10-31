Пожар произошёл на магистральном газопроводе в ЯНАО

Огонь вспыхнул на магистральном газопроводе «Прогресс» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Пожар произошёл на 59 км берущего начало в Ямбургнском месторождении газопровода, отключен участок магистрали с 32 по 60 км,
Потребителям газ не отключали, пострадавших в результате инцидента нет.
Газопровод «Прогресс» построен в 1988 году для транспортировки топлива из Ямбургского месторождения в Европу.
Как писал NEWS.ru, 1 ноября в Коми, в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар.