Пожар произошёл на магистральном газопроводе в ЯНАО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожары произошли ночью сразу в двух расположенных в семи километрах друг от друга церквях в городе Манси в провинции Онтарио.

Огонь охватил здания с разницей в семь часов. Местные власти рассматривают версию намеренного поджога, передаёт телеканал CTV. Обе церкви сгорели полностью, но пострадавших нет. Полиция ведёт расследование. Утром 29 октября...