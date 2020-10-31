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Происшествия

Пожар произошёл на магистральном газопроводе в ЯНАО

07:07, 02 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огонь вспыхнул на магистральном газопроводе «Прогресс» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Пожар произошёл на 59 км берущего начало в Ямбургнском месторождении газопровода, отключен участок магистрали с 32 по 60 км, передаёт РЕН.ТВ.

Потребителям газ не отключали, пострадавших в результате инцидента нет.

Газопровод «Прогресс» построен в 1988 году для транспортировки топлива из Ямбургского месторождения в Европу.

Как писал NEWS.ru, 1 ноября в Коми, в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар.

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