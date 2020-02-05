https://static.news.ru/photo/ed8193d0-4839-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на одном из складов в подмосковной Истре. Информация о пострадавших не поступала.

По сообщению спасателей, загорелся склад площадью одна тысяча квадратных метров. Есть угроза распространения огня по всему зданию. На данный момент для ликвидирования очага прибыли 66 человек и 19 единиц специальной техники.

В населенном пункте Лобаново происходит возгорание складского помещения на площади 1 тысяча квадратных метров. Существует угроза распространения огня по всей площади, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кузбассе погибли женщина и трое детей. Их тела обнаружили спасатели в сгоревшем частном доме.