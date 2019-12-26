https://static.news.ru/photo/7bdd649a-2820-11ea-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России сообщило о возгорании торгового павильона в Абакане Республики Хакасии.

На данный момент горит кровля здания. Площадь очага превышает 1500 квадратных метров. Спасатели присвоили ему третий номер опасности. В ликвидации пожара принимают участие 60 человек личного состава, а также 20 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала, передаёт ТАСС.

24 декабря 2019 года NEWS.ru сообщал о возгорании гаражей на юго-западе Москвы. Причиной стал взрыв баллона с газом.