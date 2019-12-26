МЧС России сообщило о возгорании торгового павильона в Абакане Республики Хакасии.
На данный момент горит кровля здания. Площадь очага превышает 1500 квадратных метров. Спасатели присвоили ему третий номер опасности. В ликвидации пожара принимают участие 60 человек личного состава, а также 20 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала,
24 декабря 2019 года NEWS.ru сообщал о возгорании гаражей на юго-западе Москвы. Причиной стал взрыв баллона с газом.
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