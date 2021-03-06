Пожар вспыхнул в ангаре на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/1bf38e70-7f5d-11eb-ae0c-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар вспыхнул внутри ангара, расположенного на улице Зорге на севере Москвы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе московского главка МЧС.

Происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделён на отсеки. Возгорание в одном из отсеков, — приводит ТАСС выдержку из сообщения экстренной службы.

Площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате пожара на западе Москвы. Инцидент произошёл в пятиэтажном жилом доме, расположенном в Боровском проезде.

Как сообщал NEWS.ru, в Уфе в результате пожара в многоквартирном доме погибли двое взрослых и ребёнок. Ещё четверо получили травмы. Инцидент произошёл в девятиэтажном доме по улице Ферина в ночь на 7 марта. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 150 жильцов, включая 46 детей.