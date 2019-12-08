https://static.news.ru/photo/1ba35376-197c-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saqib Majeed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупный пожар произошёл на одном из заводов в индийской столице Нью-Дели. В результате погибли 32 человека.

По словам представителя городского пожарного ведомства, ещё 15 человек пострадали.

Он уточнил, что огонь охватил примерно 55 кв. м здания. В его тушении были задействованы 27 пожарных расчётов, передаёт ANI News.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл в Одинцовском районе Подмосковья. Загорелась трёхэтажная гостиница «Усадьба Ромашково» на улице Советской в одноимённом селе. Огнём охвачены 400 кв. м. На место отправлены крупные силы пожарных, в том числе из Москвы.