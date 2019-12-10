https://static.news.ru/photo/e65d8850-1bf4-11ea-abaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: [ТЕ] Типичный Екатеринбург/vk.com

Площадь пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге растёт. Огонь уже охватил 800 кв. метров ангара с продукцией.

Известно как минимум об одном пострадавшем: у него ожоги, сообщают в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара 600 кв. метров. На месте ЧП работают 68 пожарных и 16 единиц техники. Чёрный дым виден из всех районов города. Уральские СМИ опубликовали видео с места событий.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре, возникшем в ангаре на улице Ковалёва в Липецке. В результате ЧП погибли два человека. Площадь возгорания составила примерно 100 кв. метров. Сотрудники экстренных служб проводят разбирательство и выясняют причину случившегося.