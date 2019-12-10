Площадь пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге растёт. Огонь уже охватил 800 кв. метров ангара с продукцией.
Известно как минимум об одном пострадавшем: у него ожоги, сообщают в региональном управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что площадь пожара 600 кв. метров. На месте ЧП работают 68 пожарных и 16 единиц техники. Чёрный дым виден из всех районов города. Уральские СМИ опубликовали видео с места событий.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре, возникшем в ангаре на улице Ковалёва в Липецке. В результате ЧП погибли два человека. Площадь возгорания составила примерно 100 кв. метров. Сотрудники экстренных служб проводят разбирательство и выясняют причину случившегося.
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