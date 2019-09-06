https://static.news.ru/photo/3426a7a4-d17e-11e9-b092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов в Новой Москве потушен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. По её данным, возгорание в Марушкинском поселении Новомосковского административного округа было ликвидировано в 17:21. Его площадь составляла около 250 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало, — передаёт « Интерфакс » сообщение пресс-службы.

Ранее News.ru писал о том, что пожар в Москве в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, корпус 2, привёл к гибели двух человек. Площадь возгорания составила 5 кв. м.