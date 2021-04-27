Пожар на свалке в Биробиджане тушат третьи сутки

Крупный пожар на городской свалке в Биробиджане спасатели тушат третьи сутки. В настоящее время идёт проливка территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области.
Тушение продолжается третьи сутки, идёт проливка, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, часть очагов локализована, общая площадь пожара не увеличилась.
Инцидент произошёл на городской свалке, расположенной в семи километрах от города. Площадь распространения огня составила 15 гектаров. Для прокладки магистральной линии для тушения пришлось углубить дорожное покрытие в районе пожара.
По имеющимся данным, пострадавших нет, эвакуация местных жителей не проводилась.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что трое маленьких детей погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в посёлке Аскиз в Хакасии. Их удалось спасти из огня, однако все трое скончались в больнице.
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