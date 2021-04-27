Пожар на свалке в Биробиджане тушат третьи сутки

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Крупный пожар на городской свалке в Биробиджане спасатели тушат третьи сутки. В настоящее время идёт проливка территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Тушение продолжается третьи сутки, идёт проливка, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, часть очагов локализована, общая площадь пожара не увеличилась.

Инцидент произошёл на городской свалке, расположенной в семи километрах от города. Площадь распространения огня составила 15 гектаров. Для прокладки магистральной линии для тушения пришлось углубить дорожное покрытие в районе пожара.

По имеющимся данным, пострадавших нет, эвакуация местных жителей не проводилась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что трое маленьких детей погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в посёлке Аскиз в Хакасии. Их удалось спасти из огня, однако все трое скончались в больнице.