Пожар на складе в подмосковной Рузе локализован на площади 8000 «квадратов»

Пожар на складе в Рузе (Подмосковье), где изготавливают плёнку и прочие пластиковые изделия, локализован на площади восемь тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС.

В 05.02 локализация на площади восемь тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что к тушению привлекали авиацию.

Очевидцы опубликовали кадры возгорания. СМИ показали видео с воздуха.

О причинах возгорания пока не сообщается. О жертвах или пострадавших данных также нет. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на складе хранятся ёмкости с ацетоном.

Хлопков там не было никаких. <…> Из любой точки района виден огромный столб чёрного дыма. <…> Выяснилось, что горит пакетный завод, который у нас в Тучково находится. Сказали, что горят склады. Пожар, видимо, страшной силы, — рассказал «360» очевидец Андрей.

Дым впервые заметили около девяти вечера в понедельник. Пожар тушили почти всю ночь.