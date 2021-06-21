Пожар на складе в подмосковной Рузе локализован на площади 8000 «квадратов»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:13, 22 июня 2021
Фото: Андрей Сорокин / ВКонтакте
Пожар на складе в Рузе (Подмосковье), где изготавливают плёнку и прочие пластиковые изделия, локализован на площади восемь тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС.
В 05.02 локализация на площади восемь тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что к тушению привлекали авиацию.
Очевидцы опубликовали кадры возгорания. СМИ показали видео с воздуха.
О причинах возгорания пока не сообщается. О жертвах или пострадавших данных также нет. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на складе хранятся ёмкости с ацетоном.
Хлопков там не было никаких. <…> Из любой точки района виден огромный столб чёрного дыма. <…> Выяснилось, что горит пакетный завод, который у нас в Тучково находится. Сказали, что горят склады. Пожар, видимо, страшной силы, — рассказал«360» очевидец Андрей.
Дым впервые заметили около девяти вечера в понедельник. Пожар тушили почти всю ночь.