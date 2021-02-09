https://static.news.ru/photo/8938ad6a-6b78-11eb-8946-96000091f725_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

Пожар на складе в Петербурге охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, загорелся цех. ЧП произошло на Выборгском шоссе, д. 232, рассказали журналистам в региональном главке МЧС РФ.

Размеры здания — 15 на 100 метров, высотой 8 метров, [здание] горит по всей площади. Есть угроза распространения [огня] на соседнее административное здание, — цитирует экстренные службы ТАСС.

Сообщение о ЧП поступило в 10:00 10 февраля 2021 года. В 10:14 ранг пожара повысили до номера 2. Огнеборцы пытаются предотвратить распространение пламени на соседние строения.

Накануне пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в районе Щукино на северо-западе столицы. В результате ЧП погиб один человек. Инцидент случился в доме 52 корпус 2 по улице Народного Ополчения, рассказали в местном ГУ МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.