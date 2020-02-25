Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарные локализовали возгорание на складах резиновых изделий в посёлке Новый Красногорского района в Подмосковье. Его площадь составила 4,4 тыс. квадратных метров.

Изначально огонь охватил площадь 500 квадратных метров, горели мешки с резиновой крошкой, но в процессе огонь разросся. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что масштабный пожар на территории двух складов резиновых изделий тушат в посёлке Новый Красногорского района Московской области. Огонь распространился на территории четыре тысячи квадратных метров.

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