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Все школы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют из-за сообщений о заложенной бомбе. Аналогичные сообщения поступили ещё в две школы Владивостока.

Школьников размещают в зданиях соседних соцобъектов. В Хабаровске из школ выведены более 41,3 тыс. детей и свыше 3,1 тыс. взрослых. Уже проверены шесть школ, сообщения и минировании не подтвердились, сообщает...