Пожарные локализовали возгорание на складах резиновых изделий в посёлке Новый Красногорского района в Подмосковье. Его площадь составила 4,4 тыс. квадратных метров.
Изначально огонь охватил площадь 500 квадратных метров, горели мешки с резиновой крошкой, но в процессе огонь разросся. Пострадавших нет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что масштабный пожар на территории двух складов резиновых изделий тушат в посёлке Новый Красногорского района Московской области. Огонь распространился на территории четыре тысячи квадратных метров.
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