Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на Сахалине

Тела трёх лиц без определённого места жительства были обнаружены на месте пожара в Углегорске. Деревянное двухэтажное строение к моменту прибытия пожарных горело полностью, справиться с огнём удалось лишь спустя семь часов. Следственное управление СК по Сахалинской области завело по данному факту уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

По факту обнаружения при тушении возгорания в расселённом доме по ул. Войтинского тел трёх мужчин без определённого места жительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, информация о возгорании поступила в экстренные службы в 3:39 (19:39 по мск). Несмотря на то, что пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут, к этому моменту деревянное двухэтажное строение было полностью охвачено огнём. Ликвидировать пожар специалисты смогли только к 11:00 (3:00 мск). В результате трое человек погибли, двое пострадали.